A Matera il corso di formazione professionale gratuito per Montatore / Addetto al Montaggio. Ecco come iscriversi

Inizierà il 3 Febbraio 2025 a Matera presso la sede della Casa delle Tecnologie del Comune di Matera in Via San Rocco, il corso di formazione professionale gratuito per Montatore / Addetto al Montaggio (o Editor audio video), promosso dalla Fondazione Lucana Film Commission e realizzato da Lambda Academy capofila dell’ATS “Ciak si forma” in collaborazione con Liceo Classico-Artistico “Duni-Levi” di Matera, Mediterraneo Cinematografica ed E.sc.la – Ente Scuole Lavoro Basilicata.

Iscrizioni entro il 16 Gennaio 2025.

“Questo corso di formazione, come gli altri che la Lucana Film Commission ha ideato e realizzato, è il frutto di un’attenta analisi dei fabbisogni del mercato dell’audiovisivo.

Formare ed immettere in questa filiera strategica dei giovani professionisti lucani è uno degli obiettivi nevralgici del ruolo della Fondazione”.

Lo dichiara la presidente della FLC Margherita Gina Romaniello.

La partecipazione al percorso, realizzato per la prima volta in Basilicata, sarà riservata a 20 giovani di età inferiore ai 35 anni, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore, in stato di disoccupazione (ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986) o anche occupati con reddito fino a 20 mila euro annui.

L’addetto al montaggio audiovisivo o video editor è una figura professionale che opera in fase di produzione e post-produzione e, dopo aver preso parte alle attività di realizzazione dei filmati (“girato”) elabora, utilizzando software di editing, video pronti per la diffusione come film, programmi televisivi, spot pubblicitari, documentari, videoclip musicali, servizi audiovisivi e contenuti social.

È la a figura responsabile della struttura narrativa, dell’assemblaggio delle riprese, del montaggio audio e video, e della creazione di effetti speciali per dare vita alle visioni e alle idee dei registi, dei produttori, dei clienti e dei committenti in genere.

Organizza il materiale girato, effettuando il caricamento delle immagini riprese e dei suoni su pc provvisti di specifici software grafici, lavora alla catalogazione e la selezione delle immagini e dei suoni, la sincronizzazione delle tracce audio-video e la definizione dell’ordine sequenziale delle immagini, l’inserimento di eventuali titoli ed effetti speciali, garantendo la trama e la continuità narrativa indicata nella sceneggiatura.

L’Addetto al Montaggio lavora principalmente presso produzioni cinematografiche, ma anche nell’industria culturale e creativa, oltre che nelle emittenti televisive, le agenzie di servizi pubblicitari e promozione marketing, le aziende di fornitura di servizi audiovisivi e videoclip.

Il percorso formativo in partenza avrà una durata pari a 600 ore e sarà articolato in lezioni teoriche, laboratori informatici e stage aziendali.

I principali contenuti formativi previsti saranno finalizzati all’acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze:

tecniche di montaggio tradizionale e digitale;

montaggio audio e post-produzione;

finitura e controllo del montaggio audio/video;

principali software per il video editing e la post-produzione, l’animazione grafica, la realizzazione di contenuti multimediali e la gestione dei contenuti audio;

cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività;

sviluppo di competenze multilinguistiche e imprenditoriali.

Tutte le attività formative si svolgeranno a Matera, presso l’Hub San Rocco – CTE Casa delle Tecnologie del Comune di Matera (Partner del Progetto); gli stage, presso le aziende aderenti al Progetto.

Per modalità di partecipazione, iscrizione o maggiori informazioni è possibile inviare una mail a segreteria@lambdacademy.it o info@lambdacademy.it o consultare il bando e la modulistica sui siti e le pagine social dell’ente attuatore Lambda Academy o della Lucana Film Commission.