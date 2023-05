A Matera due eventi unici per celebrare il connubio tra la Città e alcune aree a significativa tradizione ceramica delle regioni Campania, Basilicata e Puglia! I dettagli

Lunedì 8 maggio 2023 alle ore 10 nella sede della Cna Territoriale Matera in via degli Aragonesi 26/è in programma la conferenza stampa di presentazione degli eventi programmati dalla Cna per celebrare il connubio tra la Città di Matera e alcune aree a significativa tradizione ceramica delle regioni Campania, Basilicata e Puglia.

L’obiettivo non è solo quello di rivalutare dal punto di vista culturale le potenziali espresse al riguardo dai territori interessati ma anche valutare la possibilità di tramutare tali potenzialità in esperienze turistiche, che come tali possono costituire elementi di attrattività dei territori.

Le due iniziative in programma sono “La ceramica unisce il Mezzogiorno d’Italia. Il gran Tour della Ceramica” che si terrà mercoledì 17 maggio 2023 e la 9^ Edizione di Buon giorno Ceramica nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 maggio 2023.

Alla conferenza stampa prenderanno parte:

il presidente regionale di Cna Basilicata Leo Montemurro;

i presidenti delle Cna Territoriali di Matera e Potenza Matteo Buono e Renato Zaccagnino;

il presidente del mestiere dei ceramisti di Cna Mario Daddiego.

