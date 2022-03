A Matera ancora freddo! Ecco le ultime previsioni

A quanto pare il maltempo sembra proprio non voler abbandonare tutta la regione.

Come sarà il meteo su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale,

Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 0°C.

Per la giornata di giovedì 10 Marzo, pare avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata sarà di 10°C e la minima di 1°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, questa la situazione meteo su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)