A Ferrandina torna l’appuntamento con “La panchina dei libri”. Ecco le date degli incontri

I libri sono una buona compagnia sempre. Anche in estate il piacere della lettura non va in vacanza.

Dal 7 giugno al 5 luglio, tutti i venerdì, in piazzetta Rita Levi Montalcini, torna l’appuntamento con “La panchina dei libri”.

La rassegna, promossa dall’Amministrazione comunale di Ferrandina, sarà l’occasione per scoprire e condividere, in un luogo informale e all’aperto, nuovi libri e nuove letture.

Per cinque serate, sempre alle ore 19, un autore e un libro diverso.

Dialogherà con gli autori la giornalista Margherita Agata.

Questi gli incontri previsti:

· 07 giugno Pinuccio Milano “I colori del tempo”

· 14 giugno Francesco Serafino “Quello strano colpo del Romeo”

· 21 giugno Walter De Stradis “Bob Marley. Tutti gli uomini del re”

· 28 giugno Antonella Ciervo “Con i piedi in guerra”

· 05 luglio Leonardo Recchia “Una storia da tre soldi”

Apre la rassegna, venerdì 7 giugno, Pinuccio Milano con il suo “I colori del tempo”, una raccolta di ricordi ancora vividi, a dispetto dello scorrere inesorabile del tempo che l’autore, ferrandinese doc, alla sua seconda fatica letteraria, ripercorre con tratto leggero e delicato.

Si prosegue il 14 giugno con Francesco Serafino e “Quello strano colpo del Romeo”, il quinto episodio della serie “Le storie del maresciallo Prisciandaro. Delitti e segreti in una tranquilla provincia del sud” dedicata alle vicende investigative di un maresciallo dei carabinieri, trasferitosi da Torino a Matera, negli anni ’60.

Il 21 giugno, un libro dedicato a una leggenda della musica: Walter De Stradis presenta “Bob Marley. Tutti gli uomini del re”.

L’autore racconta Marley in una chiave inedita: sono i maggiori esponenti della scena reggae italiana, infatti, a parlare del loro mito, in una lunga serie di interviste appassionate, ironiche e commoventi. Un libro sul Re del Reggae, quindi, ma anche sulla scena di casa nostra.

Antonella Ciervo, il 28 giugno, ci porta “Con i piedi in guerra”. Come si racconta un conflitto? Cosa rappresentano per gli inviati la paura vissuta a ridosso delle trincee e poi il ritorno a casa?

Sono alcuni degli interrogativi che hanno guidato la giornalista Antonella Ciervo a far conoscere le vite e i sentimenti di chi si muove fra il dolore della morte e l’impegno nel dar voce a chi non ne ha.

Dietro volti celebri e firme che fanno parte della storia del giornalismo e non solo, ci sono scelte professionali, ma anche umane.

Chiude la rassegna, il 05 luglio, la presentazione della seconda edizione di “Una storia da tre soldi”: il personalissimo omaggio di Leonardo Recchia a Ferrandina e ai ferrandinesi.

Bozzetti di vita quotidiana si arricchiscono della sezione degli anagrammi nella quale con esito divertente e a volte strabiliante viene verificato il detto latino “nomen omen”, nel nome c’è il destino della persona.

Dichiara l’assessore alla Cultura, Pierluigi Di Biase:

“I libri sono una chiave per conoscere il passato, comprendere il mondo che ci circonda e immaginarne il futuro.

Con “La panchina dei libri” l’Amministrazione intende ancora una volta dar valore all’importanza della lettura come strumento di crescita sociale e personale, riconoscendo alla lettura il potere di stimolare riflessione e dialogo”.

In caso di pioggia gli appuntamenti saranno ospitati dalla Biblioteca comunale, in calata san Domenico.

Di seguito la locandina con i dettagli.