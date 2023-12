A Ferrandina Babbo Natale arriva in moto per una serata indimenticabile! L’iniziativa

Domenica 17 dicembre 2023 alle ore 18:00 in piazza Plebiscito a Ferrandina, singolare sfilata dei “BABBO NATALE IN MOTO” organizzata dall’Associazione “Free Spirit Bikers” un club che vanta migliaia di associati sparsi in tutta la regione Basilicata, e che promette un suggestivo spettacolo a grandi e piccini, in collaborazione con lo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) di Basilicata, Susan G. Komen Italia (Per la lotta contro i tumori al seno), ALA (Associazione Lucana Autismo) e con il patrocinio del Comune.

Tante sorprese riservate ai più piccini, con intrattenimenti, regali e tanto divertimento che renderanno loro una serata del tutto indimenticabile.

Auguriamo buon divertimento a tutti con i Bikers natalizi Ferrandinesi.

Di seguito la locandina con i dettagli.