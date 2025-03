A Bernalda il 7° congresso regionale dedicato ai lavoratori di questi settori. Ecco l’appuntamento

Entra nel vivo la stagione congressuale in casa in Cisl, un lungo percorso di confronto democratico che culminerà con il congresso confederale del 23 e 24 aprile a Potenza.

Domani, Venerdì 14 Marzo alle ore 9:00 tocca alla Femca, la federazione che organizza i lavoratori dell’energia, della chimica, del tessile-calzaturiero e delle public utilities, celebrare il suo 7° congresso regionale a Bernalda (Hotel Forliano, ore 9). Per l’occasione sarà in Basilicata la segretaria generale nazionale Nora Garofalo.

I lavori saranno coordinati dal segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo.

“Le parole del cambiamento: partecipazione, competenza, sicurezza, coraggio” è il tema scelto dalla federazione per l’importante appuntamento.

I delegati eletti nelle assemblee di base che si sono tenute nelle scorse settimane saranno chiamati a rinnovare gli organismi dirigenti del sindacato per il prossimo quadriennio.

Il congresso sarà anche l’occasione per analizzare le sfide attuali e delineare le prospettive future del sindacato in un contesto economico e sociale in continua evoluzione.

Ad aprire i lavori sarà il segretario generale uscente Francesco Carella che sottolinea la crescita fatta registrare negli ultimi 12 anni dalla Femca, sia in termini di iscritti che di rappresentatività.

Transizioni digitale ed energetica, tutela dell’occupazione e valorizzazione delle risorse territoriali: questi i temi principali al centro del dibattito, con un occhio particolare alle sfide della Val d’Agri e della Valbasento, con la necessità di strategie condivise tra istituzioni, imprese e sindacati per garantire uno sviluppo equilibrato e inclusivo.

Carella dichiara:

“La digitalizzazione e la transizione ecologica devono essere gestite con responsabilità sociale, senza penalizzare i lavoratori.

E’ nostro compito garantire che questi cambiamenti diventino opportunità di crescita e innovazione, evitando precarietà e marginalizzazione”.

Tra i punti salienti all’ordine del giorno, anche le politiche industriali per sostenere lo sviluppo della chimica verde, la formazione continua e la creazione di un modello di sviluppo sostenibile e partecipativo.

La federazione spiega:

“Il 7° congresso della Femca si propone, dunque, come un momento di verifica e di rilancio delle politiche per il lavoro e lo sviluppo della Basilicata, nonché quale occasione per consolidare il dialogo con le istituzioni e le imprese per promuovere una prospettiva di crescita in grado di coniugare innovazione, sicurezza e diritti”.

Ecco la locandina del congresso.