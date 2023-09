Stellantis: “Un patto per Melfi affinchè le future commesse garantiscano i livelli occupazionali attuali”. La richiesta

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di FIM UILM FISMIC:

“Si è tenuto stamattina, presso Confindustria Basilicata, alla presenza dei vertici aziendali di Yanfeng, delle Organizzazioni Sindacali e della RSU di stabilimento, un incontro che ha avuto all’ordine del giorno il tema legato all’assegnazione delle future commesse.

La Yanfeng ha confermato che sta facendo ogni sforzo utile affinché vengano assegnate allo stabilimento di Melfi le future commesse legate al nuovo modello elettrico, confermando che ad oggi la trattativa con Stellantis non è definita; ha anche espresso tutte le difficoltà oggettive in relazione alla trattativa.

Nel contempo ha dichiarato che nelle prossime due settimane si potrebbe arrivare a tale definizione.

Pertanto si è resa disponibile a riconvocare il tavolo la prima settimana di ottobre ma anche ad horas se ci saranno sviluppi in tempi più brevi.

Come Organizzazioni Sindacali, prendendo atto di tali dichiarazioni, riteniamo innanzitutto fondamentale il fatto che le vetture elettriche da produrre a Melfi sono ormai realtà, ma è necessario che oggi, tutti, partendo da Stellantis e le istituzioni definiscano in modo concreto, come detto ormai da tempo, un patto per Melfi che deve prevedere che le future commesse garantiscano i livelli occupazionali attuali.

Pertanto, partendo da venerdì 15 nell’incontro con Stellantis, ribadiremo con forza le nostre istanze, ma allo stesso modo le nostre richieste di incontro alla Regione Basilicata si devono concretizzare per definire, al netto degli aspetti industriali, un accordo che garantisca il lavoro a i lavoratori di Yanfeng e di tutta l’area industriale di Melfi”.a

