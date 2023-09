Policoro, arrivano i “Nonni Vigili”: ecco quali sono i requisiti per partecipare

L’Amministrazione comunale di Policoro intende implementare il progetto “Scuole Sicure” consistente nell’attività di sorveglianza presso le scuole cittadine (materne, primaria e secondaria di primo grado) negli orari di entrata e di uscita degli alunni.

I volontari dovranno avere i seguenti requisiti:

– essere residenti o domiciliati nel Comune di Policoro (MT)

– avere un’età compresa tra i 6O e 75 anni (al compimento del 75° anno il volontario potrà terminare il servizio per l’anno in corso)

– essere in possesso di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico attestata da certificato medico

– non aver riportato condanne penali per delitti non colposi o avere procedimenti penali in corso.

Alla selezione possono partecipare sia uomini che donne.

L’incarico avrà durata per l’anno scolastico 2023 – 2024.

La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo reperibile sul sito web del Comune www.policoro.basilicata.it. o presso gli Uffici del Comando Polizia locale.

Termine di presentazione della domanda: 05.10.2023.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comando Polizia locale al n. Tel: 0835/980876

Mail: polizialocale@policoro.basilicata.it

