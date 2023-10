Montescaglioso si prepara a vivere il “Carnevale Montese” 2024. Ecco il bando per partecipare con i carri allegorici

La Città di Montescaglioso, al fine di selezionare un massimo di 5 (cinque) bozzetti di carri allegorici che parteciperanno alle sfilate del “Carnevale Montese” 2024, (3 – 4 – 11 e 13 febbraio); invita i cittadini e le associazioni interessate a depositare presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Montescaglioso, i bozzetti unitamente alla relativa domanda, entro le ore 12:00 del giorno 16 OTTOBRE 2023.

Spiegano i Consiglieri Comunali, Mazzoccoli Francesca e Tralli Antonietta, il Vice Sindaco Dott. Rocco Oliva e il Sindaco Dott. Vincenzo Zito:

“Il modello prestampato della domanda potrà essere ritirato presso la segreteria del Sindaco, durante gli orari di apertura della casa comunale.

Le domande consegnate incomplete, risultanti errate o fuori termine, saranno escluse.

La partecipazione alle sfilate dei carri allegorici è subordinata all’accettazione e alla sottoscrizione di un apposito regolamento che i richiedenti troveranno unitamente ai moduli di domanda e che deve essere sottoscritto e consegnato in allegato alla domanda di partecipazione;

lo stesso diventerà vincolante ed esecutivo dal momento dell’accettazione.

La selezione avverrà a giudizio insindacabile della commissione nominata dalla Città di Montescaglioso.

L’esito della selezione verrà comunicato con raccomandata a mano ai responsabili delle associazioni scelti, ed essa costituirà autorizzazione all’avvio dei lavori per l’allestimento dei carri.

Il Comune di Montescaglioso si riserva di sostituire eventuali rinunciatari, attingendo dalla graduatoria dei bozzetti classificati in posizione utile, a partire dal primo degli esclusi.

I sottoscrittori del Regolamento dovranno partecipare alle sfilate allegoriche 2024. I contenuti, diritti e obblighi derivanti da questo Avviso Pubblico sono da intendersi parte integrante del regolamento richiamato precedentemente e consultabile in allegato alla domanda.

Conseguentemente alla tempistica delle erogazioni del contributo della Città di Montescaglioso, i rimborsi spese connessi alla partecipazione alle sfilate, avranno luogo come segue:

a) Contributo spese base di Euro 5.000,00 (cinquemila/00)

b) Il contributo verrà erogato con saldo totale, entro e non oltre Dicembre 2023, come da rendicontazione

c) Rimborso spese aggiuntivo in base alla classifica finale della premiazione: a seconda di ulteriori e nuove eventuali disponibilità , si provvederà ad un contributo aggiuntivo , da concordare con le associazioni partecipanti , in tempi e modi da stabilire.

N.B. I suddetti rimborsi potranno subire decurtazioni attraverso applicazioni di sanzioni in caso di non rispetto del regolamento come da modalità espresse in esso.”

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno contenere, in riferimento al soggetto proponente:

– nome dell’ Associazione proponente,

– generalità del legale rappresentante dell’ Associazione

– indirizzo sede legale

– codice fiscale o partita IVA

– fotocopia documento di riconoscimento controfirmata del presidente

Saranno altresì corredate da:

– bozzetto realizzato su cartoncino formato A3, indicante associazione e anno di realizzazione, tassativamente colorato ad acquerello, tempera, pastello o altra tecnica che ponga in evidenza l’aspetto cromatico e compositivo della costruzione; ai fini dell’elaborazione dei bozzetti si precisa che le dimensioni dei carri dovranno essere tassativamente non superiori a metri 5,50 di altezza, metri 4,50 di larghezza e metri 12 di lunghezza, dette misure si intendono in posizione di riposo in caso di movimenti meccanici e comunque tali da consentire la sfilata attraverso il percorso senza intralci; il materiale pervenuto non sarà restituito e resterà di proprietà dell’Amministrazione Comunale che si riserva il diritto di pubblicarlo o esporlo in mostre;

– relazione con l’indicazione del significato del carro, che dovrà essere ispirato a temi allegorico – carnevaleschi, a motivi di satira politica e di costume, a creatività di fantasia;

– relazione tecnico-descrittiva dei movimenti, degli elementi compositivi della costruzione e dei materiali utilizzati;

Inoltre 24 ore prima della sfilata, va consegnata relazione inerente:

– caratteristiche tecniche dell’impianto di amplificazione;

– elenco componenti gruppo cartapestaio candidato;

– regolamento di partecipazione già citato debitamente firmato.

N.B. Per l’Edizione “Carnevale Montese 2024” oltre alla Classifica Generale sarà istituita una nuova categoria speciale:

– “Speciale Manifattura Carnevale Montese” , alla quale potranno partecipare coloro che intendono realizzare manufatti che presentano almeno il 50% di lavorazione in loco.

La stessa domanda di partecipazione deve essere corredata da un progetto descrittivo che indichi e documenti le diverse fasi di lavoro.

I progetti non documentabili o che comunque non rispettino i criteri saranno esclusi dalla suddetta classifica.

Si ricorda che ogni Carro, deve munirsi di apposito documento di idoneità statica e conformità impianto elettrico, rilasciato secondo le norme di legge e consegnato al responsabile della sfilata designato dall’ Amministrazione comunale, almeno 24 ore prima della sfilata”.a

a

