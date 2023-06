Matera: tutto pronto per la due giorni sul “Turismo dell’olio del Mediterraneo”! Ecco il programma

Parte domani (23 giugno) a Matera “Città dell’olio”, la due giorni patrocinata dall’Amministrazione comunale, con l’assessore alle Attività produttive Lucia Gaudiano, sul “Turismo dell’olio del Mediterraneo”.

Spiega l’amministrazione Comunale:

“Si inizia alle ore 10:00 presso Casa Cava, con il Tavolo tecnico sull’oleoturismo nel Mediterraneo, a cui seguirà l’assemblea nazionale della “ReCoMed” (Rete delle città dell’Olio del Mediterraneo), quindi dalle ore 15:00 il meeting sull’oleoturismo del Mediterraneo, che si aprirà con i saluti del sindaco Domenico Bennardi.

La giornata di sabato 24 giugno si svolgerà presso il Basilicata Open Space di piazza Vittorio Veneto, dove ci sarà la premiazione del concorso nazionale Turismo dell’olio in mattinata dalle ore 11:00, e poi nel pomeriggio a partire dalle ore 15, la 56esima Assemblea ordinaria delle città dell’olio.

Quindi, per due giorni Matera diventerà palcoscenico dell’olivicoltura nazionale, un’occasione unica per affermare la città dei Sassi anche in questa rete, dopo il recente ingresso.

Saranno presentate, tra l’altro, le indagini di mercato e studi specifici sull’andamento di questo settore in rapida espansione”.

Ecco il programma.

