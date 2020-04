Matera: in 7 praticano attività fisica nel palazzetto sportivo! Sorpresi dalla Polizia

Nell’ambito delle attività finalizzate alla verifica del rispetto dell’attuazione delle misure urgenti per il contenimento sul territorio del diffondersi dell’emergenza epidemiologica COVID-19 personale della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Matera, a seguito di numerose segnalazioni pervenute circa la presenza di alcune persone viste accedere all’interno della struttura comunale polisportiva “PALASASSI”, sita in questa via delle Nazioni Unite, ha effettuato un sopralluogo al fine di verificare la veridicità di quanto in precedenza segnalato.

All’interno del palazzetto si udivano voci di ragazzi provenire dal campo di basket e si notava la presenza di altre persone presso la palestra annessa all’interno della struttura sportiva che risultavano svolgere attività fisica in tenuta ginnica.

Tutti i presenti venivano compiutamente identificati riscontrando, tra di loro, anche la presenza di minori.

Alla luce delle evidenze acquisite il personale di Polizia procedeva alla contestazione e notifica delle sanzioni amministrative per la violazione di cui all’art. 1 comma 2 e art. 2 comma 1 – 3 del D.LGS 25.03.2020 nr. 19 in combinato disposto con i DPCM 8-9-11-22 e 25 marzo 2020.

Al termine del controllo, dopo aver rilasciato agli interessati copia delle sanzioni amministrative, gli stessi venivano invitati a rientrare nelle rispettive abitazioni.a

