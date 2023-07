Matera, Imma Tataranni 3: dal 25 Settembre le nuove puntate! Ecco i dettagli

Sipario alzato sui palinsesti Rai della prossima stagione autunnale.

Oltre ai programmi di intrattenimento, sono state annunciate anche le serie tv: sia nuove stagioni di fiction di successo, sia titoli completamente nuovi.

Tra le fiction di successo troviamo anche le nuove puntate di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore 3 ” che andranno in onda il Lunedì, a partire dal prossimo 25 Settembre.

Le altre tre puntate sono in programma il:

2 ottobre,

9 Ottobre,

16 ottobre 2023.

Ricordiamo che “Imma Tataranni sostituto procuratore”, è stato girato tra i Sassi e il centro storico di Matera nella primavera appena trascorsa.

“Imma Tataranni – Sostituto procuratore 3 ” è una serie scritta da Mariolina Venezia, Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini, Pierpaolo Pirone con la collaborazione di Mariolina Venezia e Francesco Amato.

Liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia.

Gli attori sono: Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Barbara Ronchi e con la partecipazione di Carlo Buccirosso.

Regia di Francesco Amato e Kiko Rosati.

Una coproduzione Rai Fiction – IBC Movie, prodotto da Giuseppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli.

Serie in 4 serate – Giallo.

Ecco da dove si riprende con la trama:

Sono passati diversi mesi da quando Saverio Romaniello è stato vittima di un attentato e Calogiuri è stato ferito da una pallottola vagante che lo ha lasciato privo di conoscenza.

Imma sembra impegnata nella solita routine, tra famiglia e indagini, anche se molte novità sono all’orizzonte, in entrambi i campi.

Valentina si è diplomata e sta per partire per Napoli dove studierà letteratura orientale.

Pietro, che sembra ormai aver recuperato un ottimo rapporto con la moglie, decide di iscriversi in palestra per sentirsi in armonia col suo corpo e per colmare il vuoto creato dall’l’assenza di Valentina.

Sul versante professionale invece Imma si ritrova a indagare su un caso in cui compare perfino il noto cantante Gianni Morandi e ad apprezzare l’impegno di Diana che sembra essere diventata il suo braccio destro sostituendo Calogiuri. E Calogiuri? È in coma e sembra non volersi risvegliare, tanto che si sta pensando di trasferirlo a Venezia in un centro specializzato.

Ma proprio il giorno prima di essere trasferito il maresciallo si sveglia.

E pare aver perso la memoria.

Poi, pian piano, recupera tutto, tranne la consapevolezza di essere innamorato di Imma.

Questa stagione racconterà quindi il progressivo rinnamoramento di Calogiuri per Imma, ma anche la sua trasformazione in un uomo diverso, più irruento e meno ingenuo.

Un uomo, non più un ragazzo, deciso a scoprire la verità su quello che è successo.

Un uomo diverso che potrebbe non piacere più a Imma, impegnata d’altra parte a fronteggiare un marito che, minacciato di nuovo dalla presenza del rivale, pensa bene di trovare altrove quelle attenzioni che Imma ha ripreso a negargli.

Tutto precipiterà nel finale, in cui Imma si troverà a chiedere l’aiuto di una persona inaspettata ma che è sempre stata lì, accanto a lei.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)