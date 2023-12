Matera e Policoro: “i lavoratori di queste strutture sanitarie in grave difficoltà”. Ecco cosa sta succedendo

Il Segretario Fials Matera Giovanni Sciannarella e il Segretario Confsal Matera Marco Bigherati Ringraziano la dirigenza ASM per il rinnovo dei contratti in scadenza al 31/12/2023 ma pongono l’attenzione sul nuovo fabbisogno del personale Asm.

Di seguito la nota integrale:

“Con la delibera n 1075 del 20/12/2024 la ASM ha rinnovato i contratti di diversi infermieri in scadenza al 31/12/2023.

Ringraziamo il Commissario Friolo, il Direttore Sanitario Magno e il Direttore Amministrativo D’Onofrio e tutta la nuova direzione strategica ASM per il lavoro che si sta facendo per far ripartire la nostra sanità.

Da qualche mese come segreterie Fials e Confsal stavamo chiedendo, il rinnovo del personale in scadenza e siamo contenti che la nuova dirigenza ASM si sia mossa prontamente in questa direzione perché era necessario e urgente assicurare ai reparti di degenza la giusta continuità assistenziale.

Adesso però dobbiamo procedere urgentemente all’aggiornamento del fabbisogno del personale per i prossimi anni, considerando che ogni giorno, giungono alla nostra attenzione numerose segnalazioni da parte di lavoratori ASM che si trovano ad operare sotto organico in situazioni di difficoltà.

Il Reparto di Medicina del Madonna delle Grazie, L’ASI, Malattie infettive, la Medicina di Policoro, il Dipartimento chirurgico di Matera, il Pronto soccorso di Policoro, la Casa Circondariale di Matera solo per citarne alcuni, sono in grave difficoltà per l’aumento dei casi covid che vedrà nuovamente il proliferare di pazienti lungo degenti nell’area chirurgica togliendo posti per eventuali interventi chirurgici che dovrebbero avere la priorità in questo momento se si vuole far ripartire la nostra sanità.

Pertanto abbiamo inviato una nota alla nuova dirigenza ASM chiedendo urgente che vengano attivate le procedure di stabilizzazione per il personale precario che ha maturato o maturerà entro il prossimo 31/12/2023 i requisiti di cui alla legge n.14/2023, di conversione del Decreto legge c.d. milleproroghe, come già avvenuto in passato per altri precari.

Abbiamo anche chiesto lo scorrimento della graduatoria Infermieri concorso unico regionale e lo scorrimento della graduatoria Oss tempo determinato di Stigliano per assumere almeno 40 Oss, nelle more del nuovo concorso, per tamponare la situazione emergenziale”.