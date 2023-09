Ennesimo incidente sulla Pisticci-Pozzitello: queste le precisazioni

“Le dichiarazioni rilasciate dal Presidente della Provincia di Matera, dopo i tragici fatti di Pisticci, ci lasciano con l’amaro in bocca, a maggior ragione in virtù di programmazioni, riprogrammazioni e finanziamenti destinati dalla Regione alla Provincia con i quali quest’ultima avrebbe potuto aggredire criticità e disagi che ora, giustamente, dopo l‘ennesimo incidente mortale, preoccupano la popolazione”.

Lo afferma l’Assessore alle infrastrutture Donatella Merra che interviene sulla situazione della SP 18 Pisticci-Pozzitello dopo il drammatico episodio verificatosi sull’arteria in cui ha perso la vita un giovane. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze.

L’Assessore alle infrastrutture Donatella rammenta:

“del suo costante impegno a favore dell’esteso patrimonio della viabilità provinciale di Matera, con investimenti per svariati milioni di euro, solo negli ultimi tempi, e interventi realizzati per ammodernare e mettere in sicurezza le arterie interessate.

La recente tragedia avvenuta sulla provinciale SP 18 Pisticci-Pozzitello deve però fare riflettere soprattutto l’ente gestore della strada che in questi anni ha indirizzato le corpose risorse ricevute secondo quelle che ha ritenuto essere le proprie priorità.

Evidentemente, la Provincia di Matera ha valutato diversamente situazioni che invece avrebbero dovuto trovare risposte più rapide e urgenti.

La Regione è sempre venuta incontro alle Provincia laddove sono state evidenziate e segnalate necessità ma occorre che sia quest’ultima a definire con esattezza le reali esigenze del territorio che devono essere affrontate razionalmente, soppesando costi e benefici delle opzioni e delle scelte da queste discendenti.

Spetta alla Provincia dare una scala gerarchica alle proprie necessità e garantire, in ogni caso, la corretta manutenzione delle strade procedendo, quando occorre, anche alla limitazione della velocità del traffico, attraverso misure di sicurezza o precise segnaletiche, che avvertano di eventuali rischi e pericoli.

I fattori che influiscono sulla incidentalità delle strade sono infatti molteplici e non ci si può sempre aggrappare alla scarsità di mezzi e risorse, spesso nemmeno reale in quanto esito di ponderazioni non sempre efficaci, allorché si verificano delle disgrazie.

Quest’ultime vanno prevenute con azioni che prendano in considerazione vari aspetti della viabilità, tra i quali manutenzione, monitoraggio e controllo della propria rete viaria, la cui competenza è, si ribadisce, della Provincia.

La Regione si è già fatta carico dell’assenza di risorse e dell’estensione del patrimonio della viabilità provinciale, solo nell’ultimo biennio ha destinato alla Provincia di Matera quasi 17 mln di euro che quest’ultima ha programmato non includendo tra le priorità la Sp 18 Pisticci-Pozzitello o, per citare un’altra situazione che richiede azioni immediate, la ex SS 277 che va ad intercettare la SP112, che è stata segnalata dai Sindaci di quel territorio per diversi interventi urgenti”.a

