David Beckham alla guida della nuova Maserati GranTurismo tra questi Comuni della Basilicata! Ecco le foto

La Maserati GranTurismo segna una nuova era per il Tridente.

Per la prima volta nella sua storia, infatti, la supercar di Modena è disponibile anche con una potentissima motorizzazione elettrica, la quale si affianca alla versione dotata del tonante V6 Nettuno.

Che si scelga la variante a zero emissioni o quella endotermica, comunque, la GranTurismo non lascia certo indifferenti.

Nemmeno i VIP come David Beckham.

Infatti la superstar del calcio si presenta nella clip “GranTurismo and David Beckham – From you to a new you” al volante della nuova Gran Turismo in due versioni: la Trofeo con motore a combustione interna e la Folgore 100% elettrica.

Il teaser di un minuto anticipa quello che probabilmente sarà il video definitivo, il quale sarà pubblicato sulla pagina LinkedIn di Maserati il prossimo 19 aprile e che vedrà ancora David Beckham alla guida delle due super sportive.

Ma la cosa che ci rende ancora più orgogliosi è il fatto che il nuovo spot è stato girato in Basilicata, tra Senise e Maratea.

Una scelta di sicuro non casuale viste le nostre bellezze e le potenzialità del territorio.

Ecco alcune immagini tratte dalla clip.

