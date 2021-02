Coronavirus: prorogato il blocco degli spostamenti tra regioni, anche gialle! Ecco fino a quando

Oggi è stato emanato l’ultimo decreto del governo Conte in merito agli spostamenti tra le regioni.

Si apprende in merito da “Il Fatto Quotidiano”:

“Il Consiglio dei ministri è durato meno di un’ora, il tempo di approvare il provvedimento che ha prorogato il blocco degli spostamenti tra Regioni fino al 25 Febbraio.

Si era parlato di una proroga più lunga, al 5 Marzo, per allineare la scadenza del decreto anti-Covid a quella del Dpcm attualmente in vigore.

Alla fine invece il governo uscente ha preferito approvare un provvedimento ponte più breve e valido soltanto per una decina di giorni, in modo da colmare il vuoto in attesa dell’insediamento della nuova squadra di ministri di Mario Draghi.

Il testo del decreto recita:

‘Dal 16 al 25 Febbraio sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione’.

Non cambiamo quindi le eccezioni al divieto di spostamento, che resta invece in vigore anche per muoversi tra Regioni gialle.

Il decreto quindi è stato concordato dal governo uscente con il premier incaricato Draghi e con le Regioni”.

