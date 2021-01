Coronavirus Italia, 20.331 nuovi positivi: ecco tutti i dati

A fronte di 178.596 tamponi nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi al coronavirus oggi sono 20.331.

I morti sono 548.

Ieri erano 15.378 i nuovi casi su 135.106 tamponi processati e 649 le vittime.

Lievissimo incremento delle terapie intensive, 2 in più contro i -10 di ieri, 2.571 in tutto (oggi gli ingressi sono 183), mentre in calo di 221 il numero dei ricoveri ordinari, che ieri aveva invece fatto registrare un +78, per un totale attuale di 23.174.

Il tasso di positività è dell'11,3%, quasi invariato rispetto all'11,4% di ieri.

