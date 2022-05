Basilicata: attenzione, la nuova truffa viaggia via sms! Ecco i dettagli

Una nuova truffa viaggia in rete.

La Regione Basilicata avvisa in proposito:

“Diffidare dei messaggi che invitano a contattare numeri a pagamento, non sono comunicazioni del tuo Centro per l’Impiego.

È stata riscontrata a livello nazionale la circolazione di un SMS che, con falsa comunicazione, invita l’utente a ricontattare il Centro per l’impiego al numero 3512986220 – 899006461.

Si tratta in realtà di un numero a pagamento in nessun modo riconducibile ai Centri per l’impiego operanti sul territorio della Regione Basilicata e che, una volta ricontattato, potrebbe prelevare il credito disponibile sul telefono.

Analogamente, eventuali messaggi che invitano a contattare i numeri che iniziano con 806, 807, 840, 841, 847, 848, 899, 901, 9, rinviano in realtà a numeri a pagamento non riconducibili ai Centri per l’impiego.

Si invitano pertanto gli utenti a diffidare di questi contatti e, in caso di dubbi, a contattare il Centro per l’impiego competente per territorio“.

