Al Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, un attestato di valore sociale, per la particolare dedizione verso i più deboli! Congratulazioni

Un attestato per “il valore sociale della sua attività politico-amministrativa e la particolare dedizione, anche come comune cittadino, verso i più deboli, il cui operato si connota come alto esempio di qualità e impegno costante per il prossimo“.

Con questa motivazione l’associazione Globus ha consegnato ieri pomeriggio al presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, una pergamena contenente un Attestato di Valore Sociale per il suo operato, citandolo come esempio “vivido di generosità e laboriosità”.

Commenta Marrese:

“Grazie al Presidente, Enzo Dell’Isola, e a tutti i membri di Globus per un riconoscimento che mi riempie di gioia ed orgoglio e mi sprona ancor più ad operare per il bene comune.

Un onore lavorare per la mia terra”!

Ecco le foto.