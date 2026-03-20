Addio a Chuck Norris, protagonista indimenticabile di Walker Texas Ranger

Chuck Norris, attore e campione di arti marziali nonchè volto simbolo del cinema d’azione americano, si è spento a 86 anni.
Dalla carriera sportiva ai set hollywoodiani fino alla popolarità dei “Chuck Norris facts”, la sua figura è diventata un riferimento della cultura pop globale.
Volto iconico di Walker Texas Ranger, è morto dopo un ricovero d’urgenza alle Hawaii.
La famiglia ha diffuso un comunicato parlando di una scomparsa improvvisa, avvenuta circondato dai suoi cari, mantenendo riservati i dettagli sulle circostanze del decesso.