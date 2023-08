A Policoro fa tappa la campagna estiva di Fratelli d’Italia. Ecco quando

Partirà questo fine settimana e andrà avanti per tutto il mese di agosto la campagna estiva di Fratelli d’Italia, un tour di 500 località turistiche che vedrà la partecipazione di deputati, senatori, dirigenti di partito e responsabili dei movimenti giovanili.

In Basilicata si inizia sabato 12 agosto da Policoro dove alle ore 10 è in programma il primo appuntamento nei pressi del lido “La capannina”.

Spiega il deputato di Fratelli d’Italia, Aldo Mattia:

“Obiettivo dell’iniziativa è di far conoscere ai lucani l’operato di questi primi 10 mesi del Governo Meloni, ma soprattutto creare occasioni di confronto sui risultati ottenuti, sulle battaglie vinte e sulle prossime importanti sfide attendono il Paese”.

All’evento di Policoro parteciperanno:

il coordinatore regionale del partito, Piergiorgio Quarto;

i parlamentari Gianni Rosa e Aldo Mattia;

il coordinatore provinciale di Matera, Augusto Toto;

i consiglieri regionali;

i dirigenti locali di Fratelli d’Italia;

il presidente provinciale di Gioventù Nazionale, Stefano Melodia.

Conclude Mattia:

“E’ fondamentale incontrare i territori e i cittadini per ascoltare problemi e proposte ma soprattutto raccontare quanto di buono il Governo ha già fatto per l’Italia e per la Basilicata”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

