A Matera in arrivo il freddo con temperature in picchiata! Ecco le previsioni aggiornate

Cambia il meteo dopo dell’Epifania.

Secondo gli esperti, con l’Epifania l’anticiclone ha lasciato il posto all’ingresso di una perturbazione, seguita da correnti fredde di natura artica.

Essa dà il via ad una fase a tratti instabile con delle precipitazioni qua e là che indugeranno anche nella giornata di venerdì special modo sull’area ionica.

Il tutto associato ad un graduale rinforzo dei venti e da un calo delle temperature.

L’alta pressione rimarrà nei giorni a seguire in disparte e nuove ondate di maltempo si riproporranno sulle regioni, in particolare tra il 9 e l’11 gennaio quando tornerà la neve a quote collinari.

Ma, che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Venerdì 7 Gennaio, avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 7°C.

Sabato 8 Gennaio invece, avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 7°C, la minima di 4°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani, Venerdì 7 Gennaio, e di dopodomani.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)