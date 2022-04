“Promesso. Fatto. Per i professionisti e le imprese di Matera e provincia 3 bandi da quasi 20 milioni di euro”! L’annuncio di Bardi

“Promesso. Fatto.

Nel piano strategico regionale abbiamo scritto che la priorità di questa Giunta è la difesa e la crescita del sistema produttivo lucano.

Dal 16 maggio sarà possibile accedere ai tre bandi che stanziano 19 milioni di euro per i professionisti, le piccole e medie imprese dei comuni di Matera e Potenza e per le aree interne ovvero per i Comuni di:

Bella;

Balvano;

Baragiano;

Castelgrande;

Muro Lucano;

Pescopagano;

Ruoti;

Acerenza;

Banzi;

Oppido Lucano;

Forenza;

Genzano di Lucania;

Palazzo San Gervasio;

San Chirico Nuovo;

Tolve;

Accettura;

Aliano;

Cirigliano;

Craco;

Gorgoglione;

Stigliano;

San Mauro Forte;

Oliveto Lucano;

Calvera;

Carbone;

Castronuovo di Sant’Andrea;

Chiaromonte; Fardella;

Francavilla in Sinni;

San Severino Lucano;

Senise;

Teana;

Viggianello;

Castelluccio Inferiore;

Castelluccio Superiore;

Rotonda;

Cersosimo;

Noepoli;

San Costantino Albanese;

San Paolo Albanese”.

È quanto dichiara il Governatore Vito Bardi.a

