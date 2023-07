Montescaglioso, tutto pronto per la II edizione del Giro dell’Abbazia: atleti messi a dura prova! Ecco di che cosa si tratta

L’ASD I BITLOSSI – MONTERUN con il Patrocinio del Comune di Montescaglioso (MT), e con l’approvazione del Comitato FIDAL BASILICATA, indice e organizza per Sabato 22 Luglio 2023 la II edizione del Giro dell’Abbazia, gara competitiva di corsa su strada su una distanza di km 9,400 circa, 6^ prova del circuito regionale “Lucania Run 2023”.

Una manifestazione diversa presso il suggestivo centro storico di Montescaglioso.

Evento capace di far vivere a tutti una splendida serata all’insegna dello sport che permetterà di promuovere la città anche dal punto di vista turistico e paesaggistico grazie alla presenza di numerosi atleti forestieri e ad un percorso non solo molto tecnico dal punto di vista agonistico ma studiato nei minimi particolari proprio per valorizzare il patrimonio paesaggistico, architettonico e storico della città dell’ Abbazia.

Pezzo forte della gara, organizzata dalla Asd Bitlossi Monterun sotto l’egida della Federazione italiana di Atletica Leggera comitato regionale Basilicata e il patrocinio della Città di Montescaglioso, è stato il percorso ricavato nel caratteristico centro storico della Città di Montescaglioso che metterà a dura prova tutti gli atleti, con un continuo alternarsi di brevi salite, gradini, curve ed impegnativi tratti in discesa.

La gara valida come prova del circuito Basilicata Run sarà impreziosita dal ricco ristoro finale dove gli atleti degusteranno le prelibatezze culinarie locali, con ricchi premi in prodotti locali e dalla preziosa cerimonia di premiazione.

L’associazione sportiva è composta dal presidente Gianni Andriulli e da quattro consiglieri Giuseppe Santarcangelo, Giovanni Palomba, Paolo Braio e Patrizia Carriero con l’Asd che può annoverare una trentina di elementi.

L’Associazione vanta già alle spalle tante organizzazioni di Trail.

La lunga serata sportiva sarà presentata dall’inconfondibile voce di Giuseppe Eletto, speaker della manifestazione con l’ausilio di Raffy dj service e audio si chiuderà con i ringraziamenti da parte del presidente Gianni Andriulli e con tutti i fautori dell’evento tra i quali Minguccio Didio, Giuseppe Santarcangelo, Paolo Braio, Rocco e Giovanni Palomba Antonio Ditaranto, Leonardo Digitalino, Patrizia Carriero e Federico Iasoni , Angela Fiore.

La Città di Montescaglioso con il suo centro storico per un giorno regalerà a tutti i partecipanti qualcosa di bello ed importante,

Il presidente con tutti gli associati tengono a ringraziare: La Protezione Civile, la Polizia Municipale, la Stazione dei Carabinieri, al Servizio Medico e a tutti coloro che credono e prenderanno parte alla manifestazione.

Un ringraziamento all’amministrazione comunale e a:

“tutti gli sponsor per la disponibilità per la partecipazione e per la realizzazione di quello che per noi fino a qualche anno fa era soltanto un sogno con la speranza che, dopo il successo dello scorso anno e con la seconda edizione di quest’anno, diventi sempre più un punto di riferimento per il Trail lucano e per l’estate Montese”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

