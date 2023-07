Montescaglioso: al mini torneo 3vs3 tanti bimbi e sano divertimento! Ecco le foto

Divertimento e tanti bambini sono gli ingredienti del successo del campus estivo e del torneo 3vs3.

Oltre cinquanta i giovanissimi ragazzi che hanno dato vita ad un mini torneo 3vs3, svolto presso il campetto dei Frati Cappuccini di viale Belvedere organizzato e ideato da Nicola Suglia in collaborazione con Franco e Giuseppe Eletto.

Il Campus estivo partito il 12 Giugno si è concluso Mercoledì 19 Luglio.

Afferma Suglia:

“Con le squadre del campus abbiamo partecipato anche al torneo 3vs3 con ottimi risultati concludendo con il torneo interno solo per gli iscritti al campus.

Le squadre erano miste con bambini dai 5 ai 12 anni.

Il nome delle squadre è stato scelto dai bambini prendendo spunto dai Club di serie A tra cui Juve, Roma, Milan, Inter.

La squadra che ha dimostrato più coesione è stata quella dell’Inter che ha vinto il torneo, secondo posto per la Juve, terza Roma e quarto il Milan.

I due migliori giocatori sono stati Francesco Agatiello e l’atleta più piccolo del campus Francesco Cantarella.

A premiare le squadre vincitrici sono stati Nicola Suglia e Franco Eletto.

Afferma l’organizzatore dell‘evento sportivo, Nicola Suglia:

“Un campus che ci ha visti impegnati per oltre un mese con grande gioia ed entusiasmo con i miei amici d’avventura Franco e Giuseppe Eletto.

Il campus ed il torneo sono stati molti seguiti e apprezzati da genitori e pubblico.

I tanti tornei che abbiamo organizzato tra cui il Torneo San Rocco in corso e molti in programma come il torneo tutto in una notte riservato alle categorie piccoli amici, pulcini esordienti, sono capaci di richiamare tanti giovanissimi atleti nonché ragazzi ed adulti atleti e tanto pubblico.

Con l’associazione sportiva Atlas abbiamo promosso tanti tornei per quest’estate 2023.

Per il momento questa nostra scommessa sembra dare buoni numeri anche in termini di iscritti e di pubblico per una città da sempre appassionata di sport.

Voglio ringraziare tutto lo staff Atlas in particolare Franco e Giuseppe Eletto per l’impegno profuso.

Un ringraziamento anche a tutti i genitori che sostengono le squadre dai baby fino ai senior e a tutti coloro che credono in noi e specialmente a tutti i bambini e a tutti gli adulti che con tanta voglia e determinazione sono scesi e scenderanno in campo”.

Nelle foto alcuni scatti della premiazione.

