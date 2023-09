Montalbano Jonico si prepara a festeggiare il Santo Patrono, San Maurizio. Ecco il programma

Inizia oggi un periodo di straordinaria grandezza e profondità nella comunità di Montalbano Jonico.

Come fa sapere il Sindaco, Piero Marrese:

“I giorni che stiamo per vivere sono i più belli e significativi dell’anno, poiché segnano l’avvio del nostro fervente programma religioso in onore di San Maurizio e dei Compagni Martiri.

Questo è il momento in cui la devozione e l’unità si fanno strada nei nostri cuori.

Siamo grati al Comitato organizzatore e ai nostri amati parroci per aver curato, ancora una volta, un programma religioso e civile di straordinaria ricchezza, permettendoci di celebrare il nostro amato Santo Patrono con la dignità che si merita.

I giorni a venire saranno carichi di emozioni e di significato, in cui la fede e il senso di appartenenza alla nostra comunità saranno preponderanti.

Invito tutti i concittadini a vivere questi momenti con la massima intensità, evitando di cadere in eccessi o prestare ascolto a polemiche inutili e sterili.

Ricordando che l’unità nella nostra comunità è il fondamento su cui si erige il benessere collettivo.

È un legame profondo che ci unisce territorialmente, culturalmente, socialmente e spiritualmente.

Manteniamo sempre un profondo rispetto per coloro i quali si impegnano per la nostra comunità e per il lavoro che stanno facendo per salvaguardare le nostre tradizioni e la nostra storia.

Viva San Maurizio, viva con fervore la nostra Montalbano Jonico!”.

Di seguito le locandine con i dettagli.

