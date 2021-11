Meteo: su Matera ci sarà l’estate di San Martino? Le previsioni

Niente estate di San Martino quest’anno.

La colpa sarebbe da imputare a un vortice ciclonico che da più giorni interessa le Isole Baleari e che riesce a influenzare anche molte regioni italiane.

Ma vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende nei prossimi giorni su Matera.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Venerdì 12 Novembre, avremo cielo nuvoloso con locali aperture e la sera, nubi sparse e schiarite il pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 12°C.

Sabato 13 Novembre, invece, avremo nubi sparse con pioggia il mattino, cielo coperto con pioggia il pomeriggio, cielo nuvoloso o molto nuvoloso la sera.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 10°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

