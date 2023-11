Matera: presto nuovamente transitabili questi tratti di strada della provincia. I dettagli

Sono in fase di ultimazione i lavori di manutenzione, appaltati dalla Provincia di Matera, sulle SP 87 e 88 ubicate in territorio di Tursi.

L’intervento, consistito nel rifacimento dell’asfalto, nella messa in sicurezza dei fronti di frana e nella pulizia delle cunette in alcuni tratti, è stato finanziato con fondi Cipess “FSC 2021/2027. Aumento della resilienza rete stradale in gestione alla Provincia di Matera” per una somma di 199mila euro.

Ha spiegato il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese:

“L’obiettivo era rendere i tratti interessati dall’intervento nuovamente transitabili.

Un ringraziamento all’ufficio tecnico della Provincia e, per la preziosa collaborazione, alla consigliera provinciale delegata alla viabilità nel Metapontino, Filomena Bucello, e a Nicola Domenico Verde, consigliere provinciale del territorio”.

