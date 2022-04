Matera, ancora un aumento penalizza commercianti e artigiani: ecco la denuncia

Assocommercianti Tricarico ha inviato una lettera al Sindaco facente funzioni di Tricarico, Matteo Martelli a seguito dell’aumento della Tosap (tassa occupazione suolo pubblico) che penalizza ulteriormente commercianti e artigiani presenti nel paese in provincia di Matera.

Di seguito la nota integrale:

“OGGETTO: TOSAP 2022

Dopo la crisi pandemica legata al COVID 2019 un’altra stangata ha colpito il nostro settore: il CARO ENERGIA.

Le nostre piccole aziende con difficoltà stanno affrontando un momento storico così delicato e difficilmente riusciranno a sopravvivere perché, senza alcun dubbio, si trovano ad affrontare oggi un forte disagio economico,

In questo momento i commercianti e gli artigiani di Tricarico vivono nell’incertezza del momento, ci si ritrova a parlare sempre più spesso di chiudere l’attività o di lasciare il paese per ricominciare una vita in un’altra realtà.

Come Associazione Commercianti sentiamo il dovere di portare questo grido forte di smarrimento sul tavolo istituzionale, perché nonostante tutto e tutti, sentiamo che è proprio questo il momento di unirsi e fare squadra.

Non possiamo più aspettare, e diciamo questo non come singoli soggetti imprenditoriali, ma come comunità intera: è tutta Tricarico che richiede che uno sforzo comune per progredire.

In Assocommercianti siamo pronti a rimboccarci le maniche per poter cambiare qualcosa, pertanto non possiamo restare indifferenti quando a COVID e CARO ENERGIA e raddoppio della TARI, si aggiunge anche la variazione, ovviamente in aumento, della TOSAP (tassa occupazione suolo pubblico) e pertanto richiediamo con forte urgenza un incontro con l’Amministrazione comunale per discutere dei mille problemi derivanti dall’aumento di questa tassa fortemente penalizzante.

Certi di un vostro immediato riscontro, i commercianti e gli artigiani di Tricarico”.

