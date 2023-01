Matera: al magico Christmas Village la Befana pronta ad accogliere i bambini con piccole dolcezze! Ecco i dettagli

Ancora una settimana per godere del magico Matera Christmas Village, iniziativa che sta animando Piazza Vittorio Veneto e che proseguirà fino a domenica 8 Gennaio, ininterrottamente dalle ore 10 a mezzanotte.

Una cornice perfetta, quella della città dei Sassi, per accogliere un ricco mercatino di tipici, artigianato e tante attività collaterali tra animazioni, musica e laboratori.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, è firmata dall’Associazione Italia Eventi, patrocinata dal Comune di Matera e dall’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi, in collaborazione con la Pro Loco Matera.

Così il presidente di Italia Eventi, Giuseppe Lupo:

“Il periodo natalizio a Matera è stato magico ma non è ancora terminato, ci aspettano ancora giorni all’insegna del gusto e del divertimento assieme alla Befana, la quale ci accompagnerà fino alla fine delle festività.

Andremo avanti fino a domenica sera, continuando a rallegrare una città straordinaria come Matera, la sua cittadinanza e i tanti turisti che sono accorsi per godersela durante le feste”.

Tanti gli appuntamenti in programma adatti a tutta la famiglia.

Il giorno della Befana sarà segnato dai tornei di scacchi organizzato dall’Accademia Scacchista Materana Lapacciana.

Ecco in dettaglio quali saranno le attività in programma dal oggi fino all’8 gennaio, parallelamente all’area dei mercatini dedicati a tipicità ed artigianato locale e non:

Venerdì 6 gennaio

Dalle 10:00 alle 13:00 Accademia Scacchista Materana Lapacciana presenta i Tornei di Scacchi;

Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00 La Befana accoglie i bambini con piccole dolcezze;

Ore 18:00 Artisti di Strada La Caposciuc di Matera.

Sabato 7 gennaio

Mattina e Pomeriggio > Teatro dei burattini di antica tradizione di Giorgio Ferraiolo

Domenica 8 gennaio

Mattina e Pomeriggio > Teatro dei burattini di antica tradizione di Giorgio Ferraiolo

Infoline 375.5643840

Di seguito la locandina con i dettagli.

