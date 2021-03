Basilicata zona arancione: “abbiamo tutelato al meglio gli interessi dei lucani”. Ecco le parole del Presidente Bardi

Basilicata ufficialmente in zona arancione da martedì 16 marzo.

In merito a questa decisione, ecco le parole del Presidente Vito Bardi:

“Siamo soddisfatti di essere zona arancione, unica Regione a essere migliorata, insieme all’Umbria.

Ringrazio gli uffici regionali che hanno molto lavorato sui dati, ringrazio la collaborazione del Ministero e soprattutto un grazie a tutti i lucani che con il loro comportamento serio e responsabile hanno portato il dato “RT” prossimo a 1.

Sono state ore intense, ma abbiamo tutelato al meglio gli interessi dei lucani, delle attività produttive e dei Comuni, da cui mi erano giunte nelle scorse settimane numerose e giustificate sollecitazioni in tal senso.

Il comportamento della Regione è sempre stato corretto, come confermato dal TAR, volto a bilanciare le esigenze dei corpi intermedi e delle forse produttive con il diritto alla salute.

Siamo in zona arancione e ne siamo felici, ma – come già accaduto in passato – siamo pronti a emanare misure restrittive su aree determinate della Regione”.

