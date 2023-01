Basilicata: ultimati i lavori su questa strada! Ecco le modifiche alla circolazione

È in fase di ultimazione, in anticipo di oltre 2 mesi sui tempi contrattuali e sul relativo cronoprogramma dei lavori, l’intervento di manutenzione programmata di Anas in corso lungo il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza” sui viadotti Vose, Cataldo ed Agoglia (sulla carreggiata Potenza tra il km 28,693 ed il km 30,192), per un investimento complessivo di oltre 3,4 milioni di euro.

Annuncia Anas in proposito:

“La rimozione del cantiere è fissata per le ore 9.00 di Lunedì 16 Gennaio e consentirà l’eliminazione del doppio senso di circolazione, precedentemente attivo per i lavori, con il ripristino della piena circolazione su entrambe le carreggiate per un tratto di oltre 2,5 chilometri tra gli svincoli di Balvano e Picerno.

Le lavorazioni sono consistite, principalmente, nella sostituzione del sistema di smaltimento dell’acqua di piattaforma, nel rifacimento dei cordoli delle barriere, oltre alla installazione di nuove barriere di sicurezza ed alla realizzazione della nuova pavimentazione stradale (anche nei tratti di collegamento tra i viadotti) e sostituzione dei giunti di dilatazione.

Tale intervento fa parte del potenziamento dell’itinerario Basentano (SS407-RA5)”.

Allo stato attuale, lungo il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza”, Anas ha in corso di esecuzione lavorazioni di manutenzione programmata per oltre 105 milioni di euro; oltre un terzo di questi investimenti è finalizzato ad interventi relativi a gallerie ed in particolare al rifacimento degli impianti tecnologici e delle opere civili: nella galleria ‘Del Marmo’ per circa 30 milioni di euro, nella galleria ‘Montagnola’ per circa 10 milioni di euro e nella galleria ‘Vetranico’ per circa 3,5 milioni di euro.

