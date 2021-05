Basilicata: Coldiretti in visita al Comandante della Legione Carabinieri. I dettagli

Visita dei vertici di Coldiretti Basilicata al comandante della Legione Carabinieri Basilicata, il generale Raffaele Covetti.

Hanno sottolineato il presidente regionale della confederazione agricola, Antonio Pessolani, e il direttore, Aldo Mattia:

“Al comandante Covetti abbiamo espresso la gratitudine di tutta la Coldiretti lucana per il lavoro prezioso che l’Arma svolge in Basilicata di concerto con le altre forze di Polizia, assicurando la nostra massima collaborazione per la difesa dei valori del Made in Basilicata, dell’ambiente e della salute dei lucani contro le frodi e le contraffazioni.

Da sempre Coldiretti con l’Arma dei Carabinieri vanta una lunga tradizione di collaborazione sui fronti della tutela della sicurezza dei consumatori e del patrimonio agroalimentare e ambientale”.

Infine Pessolani e Mattia hanno espresso apprezzamento per l’importante operazione condotta dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza, che ha portato alla luce sulla costa lucana un traffico di droga ed investimenti illeciti nel settore agricoloa

