Basilicata, brutto scontro in provincia! Vigili del Fuoco e Carabinieri sul posto

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Potenza con il personale in servizio presso la sede distaccata di Villa D’Agri, ieri alle ore 15.00 circa, sono intervenuti per un incidente stradale in via Carrara (Marsico Nuovo sud ) S.P. 276.

La squadra all’arrivo ha trovato due autovetture coinvolte nello scontro, nella fattispecie una Peugeot Partner e Mercedes Classe B.

Gli occupanti delle vetture erano già alle cure dei sanitari presenti in posto.

La strada è rimasta chiusa durante le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con un autopompa ed un fuoristrada per un totale di n° 5 unità.

Sul posto anche i Carabinieri e 118.

Queste alcune foto.

