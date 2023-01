Turismo a Matera: “numeri a dir poco insoddisfacenti, operatori delusi e lamentele”. Cosa ne pensate?

“La conclusione delle festività natalizie rappresenta da sempre un momento di bilanci dell’anno appena trascorso e, per ciò che riguarda il settore turistico-culturale di Matera, i numeri per l’anno 2022 sono da considerarsi a dir poco insoddisfacenti“.

Ad affermarlo è il consigliere comunale di Matera, Francesco Lisurici (Italia al centro “Noi moderati”), il quale pone l’accento sul dimezzamento di presenze in città nell’anno appena terminato, rispetto all’anno 2019 quando l’importo della tassa di soggiorno incassata ha sfiorato i due milioni di euro contro i circa 900mila del 2022.

Lisurici dichiara:

“Gli operatori turistici si ritengono delusi dall’emergere di questi dati ma auspicano certamente in un’inversione di tendenza, a partire già dall’anno corrente.

La mancata organizzazione di un evento importante per Matera, quale il Presepe vivente nei Sassi, pone l’esigenza di porre in essere per tempo la programmazione e la pianificazione di manifestazioni ed eventi così strategici per il turismo materano.

Registriamo inoltre molte lamentele rispetto ai disservizi creati dalla produzione cinematografica, nonché a tempistiche di comunicazione discutibili per ciò che riguarda il concerto di Gigi D’Alessio, ufficializzato solo nella seconda metà di dicembre, quando ormai le prenotazioni presso le strutture ricettive erano già tutte programmate.

La città di Matera ha le giuste potenzialità di attrarre almeno due milioni di turisti ogni anno e, dunque, l’auspicio e l’invito rivolto alla maggioranza, è quello di cambiare rotta e metodo cominciando a lavorare nel verso giusto, e investendo (non semplicemente spendendo) le risorse rivenienti soprattutto dalla tassa di soggiorno”.

