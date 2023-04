Si è spenta Isabella Santangelo, promessa sposa e musa del Sindaco contadino di Tricarico Rocco Scotellaro. I dettagli

“Cento anni fa nasceva il poeta della libertà del Sud, Rocco Scotellaro, che contribuì a dare risonanza nazionale alla questione meridionale.

Nel centenario della sua nascita, la professoressa Isabella Santangelo, sua promessa sposa, ci ha lasciati oggi“.

A darne notizia all’AGI, Gerardo Evangelista, segretario regionale della Fim Cisl di Basilicata, originario di Tricarico (Matera), paese natale di Rocco Scotellaro, sindaco poeta del paese del materano .

Continua Evangelista

“I due si sono amati da giovani ma, come accade in molte storie d’amore, per vari motivi non sono riusciti a realizzare il loro sogno. Scotellaro ha dedicato molte poesie a lei, e Isabella ha vissuto con il ricordo sempre vivo nel suo cuore, non riuscendo mai a staccare il pensiero da Rocco.

Il destino ha voluto che, quando Isabella si è trasferita da Tricarico, poi a Portici e infine a Melfi, la via della sua nuova abitazione fosse in via Rocco Scotellaro.

Come spesso accade nelle storie più belle, ci sono molte coincidenze belle e amare”.a

