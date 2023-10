Pisticci, su questa strada negli ultimi mesi 5 giovani hanno perso la vita: comunità pronta a far sentire la propria voce! L’iniziativa

Domani, Mercoledì 04.10.2023 una nutrita rappresentanza della Comunità pisticcese sarà davanti il Palazzo della Giunta Regionale di Basilicata per far sentire la propria voce educata e pacifica su un argomenti su cui il Consiglio ha già Deliberato ad unanimità nel mese di Gennaio, ma che purtroppo da quella data in poi non ha visto altri passi in avanti:

“Saremo davanti la Regione a chiedere il finanziamento della messa in sicurezza della Strada Provinciale Pisticci San Basilio ( S.P.18), strada in cui negli ultimi mesi hanno perso la vita 5 giovani della comunità Pisticcese in 3 diversi incidenti.

Vogliamo ricordare che la manifestazione non ha colori ed appartenenze politiche, sarà svolta nel rispetto verso le istituzioni e soprattutto in maniera educata e composta.

Chiederemo a gran voce di viaggiare in sicurezza su una strada percorsa quotidianamente da migliaia di veicoli e che rimane unica strada di collegamento tra Pisticci/Marconia e la Statale Jonica.

STOP CRY…… la frase che contraddistingue la manifestazione, organizzata e voluta da una comunità che no vuole più piangere!!!!”.a

