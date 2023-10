La Questura di Matera non perde l’occasione per fare i migliori auguri a tutti i nonni e racconta in proposito:

“Il nostro caro Vincenzo è un ex sovrintendente ormai in pensione da più di 20 anni ma sempre con l’occhio lucido quando vede passare una volante.

A lui e a tutti i nonni il nostro buongiorno e i migliori auguri per la FESTA DEI NONNI!”.a

