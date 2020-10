Matera, controlli anti-Covid: lavora illegalmente presso un’attività commerciale. Arrestato

Giorni intensi per i Carabinieri in Provincia di Matera.

Nella trascorsa settimana, infatti, i militari della Stazione di Matera, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione di espiazione pena detentiva emesso dall’Autorità Giudiziaria, hanno arrestato un 41enne del posto, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

L’uomo, già condannato alla pena della reclusione di 1 anno e 4 mesi, in quanto resosi responsabile, in passato, del reato di ricettazione, beneficiava della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

I Carabinieri, nell’ambito dei controlli presso gli esercizi commerciali in materia anti – COVID, hanno sorpreso il 41enne a lavorare irregolarmente presso un’attività commerciale di Matera, in violazione delle modalità esecutive della misura alternativa a cui era stato sottoposto, segnalando tale comportamento illecito all’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto l’arresto.

A Marconia di Pisticci (MT) invece i Carabinieri della Stazione hanno arrestato un 59enne, gravato da numerosi reati in materia di stupefacenti, contro la persona ed il patrimonio, in esecuzione del provvedimento che ha disposto la misura alternativa della detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Potenza, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso in Marconia di Pisticci nel 2015. a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)