Basilicata: “Dal Governo fondi insufficienti per l’emergenza del caro bolletta”. La richiesta

“Il Governo, su pressing della Lega, ha varato misure straordinarie per contenere l’aumento del costo dell’energia.

Un primo passo importante ma non risolutivo poiché i fondi stanziati sono ancora insufficienti per poter superare l’emergenza del caro bolletta”.

Così il consigliere regionale Dina Sileo, responsabile del dipartimento energia della Lega Basilicata che ribadisce:

“la necessità di una nuova strategia energetica per il paese che contempli l’aumento delle estrazioni di gas.

La Regione, per quanto di propria competenza, acceleri l’iter di approvazione della legge che ho presentato lo scorso giugno per l’istituzione delle comunità energetiche, le quali sono anche escluse da Iva come chiarito in questi giorni dall’Agenzia delle Entrate”.

