Basilicata, da ex Auchan a Tfa, dalla Coopbox alla Ferrosud: troppo le vertenze aperte ed un “silenzio imbarazzante”! L’appello urgente

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa di Cgil Basilicata incentrato sulle vertenze aperte sul territorio.

Afferma a tal proposito il segretario generale della Cgil della Basilicata, Angelo Summa:

“Occorre subito che la Regione, le istituzioni nazionali e i parlamentari lucani assumano una iniziativa concreta a tutela del lavoro e dello sviluppo della Basilicata.

Sono troppo le vertenze aperte a cui bisogna dare risposte con urgenza.

Dall’ex Auchan a Tfa, dalla Coopbox alla Ferrosud.

Ai lavoratori che in questi giorni stanno protestando per difendere il proprio posto di lavoro va tutta la solidarietà e l’impegno della Cgil lucana.

È necessario definire insieme alle parti sociali politiche industriali all’interno di una prospettiva di sviluppo per non essere costretti a rincorrere le decisioni delle aziende con il conseguente rischio di desertificazione economica del territorio, investendo invece le risorse del Pnrr per governare le transizioni digitali e ambientali e garantendo i livelli occupazionali e la qualità del lavoro nella nostra regione”.

Summa lancia poi un appello ai parlamentari lucani:

“Ritengo il vostro ‘silenzio’ nei confronti delle vertenze presenti in regione ‘imbarazzante’.

Date voce e rappresentanza al territorio e non solo alla geografia politica, nel rispetto della propria funzione istituzionale”.

