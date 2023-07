Un premio prestigioso al pisticcese Antonio Preziosi, direttore del TG2! Congratulazioni

La cornice è quella delle grandi serate d’estate, il Porto di Maratea, i protagonisti sono di primo piano e la Pro Loco “La Perla” di Maratea con i felici connubi dell’Amministrazione Locale, della Provincia di Potenza e dell’Upi, del Consiglio regionale e più in particolare con la stretta collaborazione e sinergia con il Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo e dell’UNPLI, dà vita ad una serata all’insegna della cultura, del giornalismo ma soprattutto della lucanità che va esaltata con uno spazio alla musica, allo spettacolo, alla letteratura, alla politica.

Per la settima edizione del Premio La Perla quest’anno, infatti, il tradizionale premio giornalistico sarà affiancato dal nuovo premio cultura, che verrà conferito nel corso della stessa serata, Domenica 30 Luglio alle ore 21:00.

La Pro Loco Maratea la Perla, ideatrice e organizzatrice dell’evento, punta così a dare spazio anche a un ambito finora non toccato dal premio, e per farlo ha invitato uno degli scrittori contemporanei più amati dal grande pubblico: Maurizio De Giovanni, creatore del celebre Commissario Ricciardi, a cui è stata dedicata anche una serie TV Rai.

Autorevole anche il premiato per la categoria “Giornalismo”, il lucano Antonio Preziosi, direttore del TG2 Rai e professionista dalla prestigiosa carriera.

Ma la lista degli ospiti illustri è davvero ampia: tra questi, l’on. Maurizio Lupi (Menzione Speciale “Mario di Trani”), lo chef Antonio Salvatore (Menzione Speciale “Lucani nel mondo”), e poi il giovane attore marateota Jacopo Velardi, il magistrato Vincenzo Barbieri, la Consigliera Provinciale di parità opportunità di Potenza, Simona Bonito, senza dimenticare la conduttrice, Hoara Borselli.

Il premio “Lucani nel Mondo”, rappresenta un unicum nel suo contesto per la capacità e la volontà di valorizzare figure emblematiche anche della nuova emigrazione, proprio come nel caso dello chef stellato, Antonio Salvatore, partito dal piccolo comune di Guardia Perticara e approdato gli scenari della cucina mondiale con i suoi ristoranti ed i suoi piatti, a Montecarlo ed a New York.

Ci sarà per questo uno spazio anche per l’approfondimento, con il dibattito “Verso l’anno del turismo delle radici” che vedrà la partecipazione del Presidente del Centro Studi internazionali Lucani nel Mondo, Luigi Scaglione.

A rendere ancora più piacevole la serata ci penserà infine l’accompagnamento musicale, con intermezzi dedicati al centenario della nascita del poeta lucano Rocco Scotellaro curati da Antonio Guastamacchia.

Un’iniziativa che restituisce un’immagine della Basilicata, ma anche del Sud tutto, di vivacità intellettuale e artistica, e che ha il merito di riuscire ad avvicinare il grande pubblico a settori talvolta ritenuti distanti o elitari: “Con questo premio, ci proponiamo di fare intrattenimento attraverso stimoli culturali solitamente poco presenti nei palinsesti delle località turistiche” chiarisce il presidente della Pro Loco Maratea la Perla, Pierfranco De Marco.

“Questo è uno degli eventi che meglio incarna la nostra idea di promozione del territorio: valorizzare chi porta lustro e contribuisce alla crescita sociale, culturale ed artistica del nostro paese.

La più grande soddisfazione nel realizzare il Premio La Perla sta nel trovare ogni anno personaggi illustri che comprendono questo nostro impegno disinteressato per lo sviluppo del nostro territorio, e che per questo si rendono disponibili in pieno spirito collaborativo”.a

