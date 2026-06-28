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Sole su Matera ma arrivano di nuovo le nuvole? Ecco le ultime previsioni

28 Giugno 2026

Caldo su Matera.

Ma che tempo ci attende nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 29 Giugno, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 36°C, la minima di 24°C.

Martedì 30 Giugno avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 34°C, la minima di 25°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.