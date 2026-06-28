Matera celebra l’incontro tra culture con la Balkan Lab Orchestra

Esibizione musicale della Balkan Lab Orchestra a Matera.
Martedì 30 giugno:
- Ore 20.00, Per le vie del Centro storico
- Ore 21.00, Cassa armonica
La Festa dei popoli, significativa nell’anno in cui Matera è Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, rappresenta il culmine della nostra visione di una Festa della Bruna inclusiva.
Le melodie travolgenti della più grande ensemble di musica balcanica in Italia si fondono con la nostra identità mediterranea, creando un cortocircuito di bellezza e armonia.
La musica dell’Europa dell’Est si fa metafora di pace.
Scopo dell’evento è celebrare l’accoglienza come pratica quotidiana: la Festa della Bruna diventa occasione per percepire l’altro come un ospite che arricchisce la nostra stessa tradizione.