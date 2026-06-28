Matera, il libro come antidoto all’indifferenza. Il programma

Altrimedia Edizioni presenta SummerBook 2026, una rassegna culturale che, dal 10 al 13 luglio, animerà la sede di Via delle Arti, 26 a Matera.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Matera, nata in collaborazione con Streamiotica, Diotima, Ideama e Dihub, con la partecipazione della Fondazione Matera-Basilicata 2019 e la partnership con Ego Italiano e Radio Radiosa, non si configura come un semplice ciclo di presentazioni, ma come un vero e proprio antidoto all’indifferenza.

In una società spesso paralizzata da conflitti che tendono a militarizzare il pensiero e a imporre l’omologazione, SummerBook si propone di restituire spazio al pensiero critico e alla decompressione personale, offrendo al pubblico momenti di riflessione profonda alternati al relax tipico della stagione estiva.

“Abbiamo individuato 5 parole chiave – ha sottolineato Gabriella Lanzillotta, direttrice editoriale di Altrimedia Edizioni – che permettono di comprendere il senso e il valore dell’iniziativa, perché abbiamo pensato a SummerBook come un luogo attivo capace di costruire sapere e generare azione attraverso l’approfondimento, la riflessione e la creazione di senso: Antidoto (contro l’indifferenza), Periferia (per ridefinire la centralità culturale), Attualità (sui grandi temi sociali), Condivisione (dialogo aperto) e Interdisciplinare (fusione tra generi, supporti e media diversi).”

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 10 LUGLIO – Comunità, cura e abitare il presente

L’apertura (ore 19:30) è affidata ai saluti di Simona Orsi (assessora alla Cultura del Comune di Matera) e Rita Orlando (direttrice generale Fondazione Matera Basilicata 2019). Seguirà la presentazione de “L’estate spezzata” di Mariapaola Vergallito, con Angelo Chiorazzo (vicepresidente del Consiglio Regionale della Basilicata) e Renato Cantore (giornalista e scrittore). La serata si arricchirà con i podcast “Abitare poeticamente il design” (Silvana Kuhtz e Giuseppe L. De Bona) e “Artiamo e partiamo” (a cura di Monica Palumbo).

SABATO 11 LUGLIO – Relazioni, identità e creatività

Alle ore 19:30, focus su “Non sposare uno coi calzini bianchi” di Emma Mariani, in dialogo con Stefania Draicchio (assessora alle Pari opportunità e alle Politiche di genere del Comune di Matera). Alle ore 21:00, il dibattito si sposta sulla Creatività umana vs IA generativa con la presentazione del “Piccolo manuale di meccanica irrazionale e semiotica del caos” di Andrea Canepari, insieme ad Alberto Acito (CEO Ideama e socio Dihub).

DOMENICA 12 LUGLIO – Carceri visibili e invisibili

Alle ore 19:30, presentazione di “Memoria delle carceri” di Cesare Cuscianna (vincitore della Sezione Poesia della VIII edizione del Premio letterario nazionale Liberalia “La Città dei Sassi”), con l’intervento di DISMA ODV sui temi della detenzione e inclusione. Alle ore 21:00, spazio alla poesia con “E cadde la notte” di Maddalena Giordano, con la mediatrice culturale Adele Paolicelli theatre coach di Officine Eutopia.

LUNEDÌ 13 LUGLIO – Tradizione, emozioni e cura di sé

L’ultima giornata si apre (ore 19:30) con i saluti del sindaco Antonio Nicoletti e la presentazione de “Il pane di Matera” di Massimo Cifarelli e Rosanna Roselli, con il contributo del professore Ferdinando Mirizzi (UNIBAS). La rassegna si chiuderà alle ore 20:30 con “C’era una volta una nuvola” di Rossella Acito, in dialogo con la psicologa Carmen Greco, per una riflessione sulle emozioni e la cura di sé.