Policoro svela il cartellone estivo: grandi eventi fino alla Notte di Eraclea! Ecco il programma

Tanti eventi per tutte le età ed i gusti animeranno il Cartellone “Siritidestate 2026”, che parte ufficialmente in questo fine settimana a Policoro, per chiudere con l’ormai mitica “Notte di Eraclea” a Settembre e il concerto del cantante Rkomi, star emergente tra le nuove generazioni.

L’impegno dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enrico Bianco, è stato quello di garantire una copertura omogenea di tutta la stagione estiva, oltre l’ormai consolidata finestra settembrina.

Sabato 4 Luglio sarà la volta della “Notte di Eraclea kids”, con eventi diffusi nella città a misura di bambino, e l’area centrale pedonalizzata nel primo giorno di saldi estivi.

Tra i punti di forza c’è il grande e atteso ritorno del “Blues in town”, uno dei festival musicali più storici e longevi di Policoro, organizzato dall’associazione culturale “La Mela di Odessa”.

Una kermesse internazionale che porta nel Metapontino grandi artisti del panorama blues, affiancando ai concerti serali anche seminari musicali gratuiti.

Poi le collaborazioni di prestigio, come quella con il “Marateale”, che porterà in città la sua masterclass con il celebre archeologo Zahi HawAss.

Interessante anche la collaborazione con l’Orchestra sinfonica di Matera.

Infine i grandi eventi, come il “Tedx”, “Policoro in swing” e il Premio Eraclea, oltre a rappresentazioni e happening nel nuovo sito-attrazione del parco archeologico.

Soddisfatto il sindaco Bianco:

“Anche quest’anno puntiamo a riempire il tempo libero di cittadini e turisti, con eventi interessanti e di rilievo nazionale e internazionale.

Uno sforzo importante anche dal punto di vista economico, per una città come la nostra che non gode di sovvenzioni strutturate e stabili”.

Ottimista sull’impatto delle iniziative l’assessore Padula:

“E’ un programma in continuità con quelli degli anni passati, con novità e ritorni interessanti.

Avremo eventi storicizzati, in grado di promuovere il valore attrattivo della nostra città.

Ancora una volta nonostante il sostegno molto modesto della Regione Basilicata, la terza città lucana per popolazione sa promuoversi e rilanciare la propria immagine turistica.

E’ un programma che mette al centro le collaborazioni.

Innanzitutto con l’Azienda di promozione turistica (Apt) della Basilicata, che ringraziamo, con la quale abbiamo potuto utilizzare una delle immagini della sua campagna Motherland, che fa da sfondo iconico del nostro Cartellone”.

Ecco il programma degli eventi estivi.