Matera si illumina per la Bruna: manca poco per l’accensione delle luminarie in Piazza Vittorio Veneto!

Con l’accensione delle luminarie entra nel vivo il programma della 637ª Festa della Bruna.

Lunedì 29 Giugno, alle ore 21.00, in Piazza Vittorio Veneto, uno degli appuntamenti più attesi accompagnerà la città verso il 2 luglio, quando Matera celebrerà la sua festa più identitaria.

L’evento inaugurerà ufficialmente il grande percorso di luce che, fino al 6 luglio, vestirà il centro storico con scenografie luminose capaci di trasformare le vie della città in un suggestivo racconto di colori, forme e tradizione.

Per la 637ª edizione, la realizzazione delle luminarie è stata affidata alla Blasi Group di Grottolella (Avellino), azienda di riferimento nel panorama nazionale, riconosciuta per la capacità di coniugare l’antica arte delle luminarie con soluzioni scenografiche contemporanee.

L’accensione sarà accompagnata da uno spettacolo di luci sincronizzato con la musica e dall’esibizione di un ensemble composto dall’Associazione corale “Cantori Materani”, dal chitarrista Filippo Ambrosino, dal fisarmonicista Giuseppe Mattia Larato e dal tamburellista Alberico Larato.

Le luminarie resteranno accese ogni sera, dal 29 giugno al 6 luglio, dalle ore 20.00 alle 00.30, pronte a creare l’atmosfera che accompagna Matera verso il giorno della Bruna.

L’Associazione Maria SS. della Bruna invita cittadini, visitatori e turisti a partecipare a questo momento simbolico, che ogni anno segna l’inizio dell’attesa più intensa e restituisce alla città uno degli scenari più affascinanti dell’intero programma della festa.

Ecco il programma di Lunedì 29 giugno in Piazza Vittorio Veneto:

Ore 21.00 – Accensione delle luminarie

Spettacolo di luci a ritmo di musica

Partecipano Associazione corale Cantori Materani:

Filippo Ambrosino (chitarra)

Giuseppe Mattia Larato (fisarmonica)

Alberico Larato (tamburellista)

La Festa della Bruna è organizzata dall’Associazione Maria SS. della Bruna in collaborazione con l’Arcidiocesi di Matera-Irsina, sotto la guida dell’Arcivescovo, e si realizza con il patrocinio di Comune e Provincia di Matera, Regione Basilicata, Camera di Commercio della Basilicata ed Ente Parco della Murgia Materana.