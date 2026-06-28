Nel materano Vigili del Fuoco più preparati per gli interventi in quota!

Sì è concluso il corso di formazione per operatori Speleo Alpino Fluviale organizzato dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata.
Gli allievi vigli del fuoco, sotto la guida degli Istruttori Nazionali, hanno acquisito tecniche di movimentazione su corda in modo assistito ed in autonomia, con particolare attenzione alle manovre di auto-soccorso per i lavori in quota.
Il corso di formazione della durata di tre settimane, si è svolto presso il polo didattico VV.F. di Ferrandina (MT), con alcune uscite in ambiente presso la gravina materana.
Usando tecniche di derivazione alpina, gli allievi hanno imparato ad operare in ambienti urbani ed ambienti impervi utilizzando corde ed attrezzature dedicate a questi tipi di interventi.