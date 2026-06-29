Matera, Mancini saluta la nomina di D’Alema in Confindustria Basilicata

“Sincere congratulazioni a Francesco D’Alema per la sua nomina alla guida di Confindustria Basilicata”.

Così il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, è intervenuto dopo la nomina di D’Alema, sottolineando che “l’incarico prestigioso arriva in una fase decisiva per il futuro economico della nostra regione”.

La Provincia di Matera conferma la propria disponibilità a collaborare con Confindustria Basilicata per valorizzare le energie imprenditoriali e costruire nuove opportunità per cittadini e imprese.

Al nuovo Presidente vanno i migliori auguri di buon lavoro: siamo certi che, attraverso un confronto costante e costruttivo, sarà possibile rafforzare il legame tra istituzioni e imprese e promuovere nuove traiettorie di sviluppo per la Basilicata, in continuità con la gestione di Francesco Somma, al quale rinnovo le congratulazioni per l’incarico di vice presidente nazionale di Confindustria.