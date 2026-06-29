Scanzano, simulazione di incidente nella galleria sulla Statale 106

Lungo la strada statale 106 “Jonica”, all’interno della galleria ‘Scanzano’ situata nel territorio comunale di Scanzano Jonico (MT), è stata programmata per questa notte un’esercitazione congiunta, coordinata dalla Prefettura di Matera.
Nel dettaglio, la simulazione sarà condotta sia su scala reale che per posti di comando, per permettere di testare l’efficacia delle procedure contenute nel vigente Piano di gestione dell’emergenza, con l’ausilio dei sistemi impiantistici di sicurezza, monitorando al contempo il rispetto dei tempi di intervento degli organi di soccorso in galleria.
L’evento verrà simulato attraverso lo scenario di un incidente, che coinvolgerà due veicoli, dal quale scaturirà un principio di incendio ed il ferimento di un conducente.
La segnalazione del sinistro simulato partirà da uno dei telefoni ‘SOS’ presente all’interno della galleria, nel presidio dedicato.
L’obiettivo dell’esercitazione è quello di ottimizzare la risposta operativa delle strutture preposte alla gestione di un possibile evento incidentale, di verificare l’efficacia degli interventi di emergenza e di testare il corretto funzionamento degli impianti tecnologici installati in galleria.
All’esercitazione, prenderanno parte, oltre al personale Anas della Basilicata, la Polizia Stradale, il Comando dei Vigili del Fuoco di Matera, la Protezione Civile, il personale del 118, nonché l’ARPA Basilicata, le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale competente per territorio.
Per consentire lo svolgimento di tale esercitazione, il tunnel – che rientra nell’ambito della rete stradale transeuropea (TEN-T) – sarà interdetto in entrambe le direzioni tra le ore 20.00 e le ore 24.00 di questa notte, lunedì 29 giugno.
La circolazione verrà deviata, con segnaletica in loco, lungo percorsi alternativi.